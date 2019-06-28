Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|45,60
|42,42
|7,50
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|3,74
|4,81
|Bim Mağazalar
|79,65
|76,80
|3,71
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,42
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|6,68
|3,29
|Enerjisa Enerji
|5,51
|5,34
|3,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Ford Otosan
|62,50
|61,10
|2,29
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,10
|2,20
|Türk Traktör
|31,66
|31,00
|2,13
|Mavi Giyim
|40,20
|39,44
|1,93
|Hektaş
|13,17
|12,93
|1,86
|İş Bankası (C)
|6,05
|5,94
|1,85
|Sasa Polyester
|6,67
|6,55
|1,83
|Türk Hava Yolları
|12,89
|12,66
|1,82
|Akbank
|6,80
|6,68
|1,80
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|2,31
|1,73
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,16
|1,72
|Garanti Bankası
|9,10
|8,95
|1,68
|Halkbank
|5,74
|5,65
|1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)