28.06.2019 18:46
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 45,60 42,42 7,50 ICBC Turkey Bank 3,92 3,74 4,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus45,6042,427,50
ICBC Turkey Bank3,923,744,81
Bim Mağazalar79,6576,803,71
Galatasaray Sportif1,471,423,52
İskenderun Demir Çelik6,906,683,29
Enerjisa Enerji5,515,343,18
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Ford Otosan62,5061,102,29
Vakıflar Bankası4,194,102,20
Türk Traktör31,6631,002,13
Mavi Giyim40,2039,441,93
Hektaş13,1712,931,86
İş Bankası (C)6,055,941,85
Sasa Polyester6,676,551,83
Türk Hava Yolları12,8912,661,82
Akbank6,806,681,80
Eczacıbaşı İlaç2,352,311,73
Zorlu Enerji1,181,161,72
Garanti Bankası9,108,951,68
Halkbank5,745,651,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China , Pegasus , Borsa İstanbul , Ekonomi

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