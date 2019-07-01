01.07.2019 18:34
Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,63 3,92 18,11 Vakıflar Bankası 4,59...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank4,633,9218,11
Vakıflar Bankası4,594,199,55
Odaş Elektrik1,521,417,80
Garanti Bankası9,799,107,58
Yapı ve Kredi Bank.2,592,417,47
Albaraka Türk1,241,166,90
Akbank7,266,806,76
Emlak Konut GMYO1,201,136,19
Migros Ticaret14,2813,535,54
Hürriyet Gzt.0,770,735,48
Türk Telekom5,254,985,42
T.S.K.B.0,780,745,41
Turkcell13,4712,805,23
Anadolu Grubu Holding11,0610,535,03
Sabancı Holding9,028,595,01
Aselsan18,8518,004,72
Aksa Enerji2,442,334,72
Gersan Elektrik2,001,914,71
İş Fin.Kir.3,143,004,67
Kardemir (D)2,352,254,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China , Borsa İstanbul , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:51 Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı
19:35 OPEC üyeleri Viyana'da toplandı
18:42 İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor
18:37 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:35 Nusaybin Ticaret Borsası'ndan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi
18:35 KARDEMİR'de stratejik yönetim çalışmaları
18:35 Borsada değer kaybeden hisseler