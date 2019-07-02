02.07.2019 18:40
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00 ICBC Turkey Bank 5,08...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00
ICBC Turkey Bank 5,08 4,63 9,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,35 5,71
Enka İnşaat 5,77 5,50 4,91
Adese Alışveriş Ticaret 0,98 0,94 4,26
Ülker Bisküvi 20,40 19,60 4,08
Fenerbahçe Futbol 7,91 7,60 4,08
Arçelik 19,46 18,83 3,35
Bim Mağazalar 85,60 82,95 3,19
Gentaş 1,68 1,63 3,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,00 3,00
Gözde Girişim 2,81 2,73 2,93
Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,39 2,93
Özderici GMYO 0,72 0,70 2,86
Çemaş Döküm 0,72 0,70 2,86
Afyon Çimento 4,00 3,89 2,83
Netaş Telekom. 7,36 7,16 2,79
Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68
Hektaş 13,80 13,45 2,60
Doğan Holding 1,20 1,17 2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:07   Eski Yargıtay Üyesine 8 yıl 9 ay hapis cezası
18:41   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:37   Borsada işlem hacmi sıralaması
18:34   Borsada günlük işlemler (1)
18:34   Borsada günlük işlemler (2)