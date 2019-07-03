Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|46,40
|44,40
|4,50
|Çemtaş
|5,41
|5,19
|4,24
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,16
|4,03
|3,23
|Net Holding
|1,73
|1,68
|2,98
|Afyon Çimento
|4,09
|4,00
|2,25
|Bera Holding
|1,91
|1,87
|2,14
|Tofaş Oto. Fab.
|19,91
|19,53
|1,95
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,25
|1,60
|Özderici GMYO
|0,73
|0,72
|1,39
|Anadolu Efes
|20,84
|20,58
|1,26
|Parsan
|15,10
|14,92
|1,21
|Park Elek.Madencilik
|2,57
|2,54
|1,18
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Arçelik
|19,65
|19,46
|0,98
|Konya Çimento
|181,20
|179,70
|0,83
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,22
|0,82
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,60
|0,65
|Koç Holding
|18,07
|17,96
|0,61
|Göltaş Çimento
|11,01
|10,97
|0,36
|Enerjisa Enerji
|5,84
|5,83
|0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)