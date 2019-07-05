Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|7,54
|7,15
|5,45
|İş Bankası (C)
|6,60
|6,30
|4,76
|Coca Cola İçecek
|31,94
|30,64
|4,24
|T.S.K.B.
|0,82
|0,79
|3,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,57
|3,50
|Enka İnşaat
|5,81
|5,62
|3,38
|Halkbank
|6,07
|5,88
|3,23
|Gübre Fabrik.
|2,67
|2,60
|2,69
|Yataş
|4,72
|4,60
|2,61
|Garanti Bankası
|10,15
|9,92
|2,32
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|1,50
|2,00
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,79
|1,88
|Albaraka Türk
|1,20
|1,18
|1,69
|Sabancı Holding
|9,11
|8,98
|1,45
|Vestel
|11,24
|11,08
|1,44
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,70
|1,43
|Özderici GMYO
|0,72
|0,71
|1,41
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|7,38
|1,22
|Gözde Girişim
|2,69
|2,66
|1,13
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,56
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)