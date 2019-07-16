Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,55
|3,29
|7,90
|İttifak Holding
|6,80
|6,45
|5,43
|Gersan Elektrik
|2,18
|2,08
|4,81
|Tekfen Holding
|24,82
|23,74
|4,55
|Pegasus
|48,02
|45,94
|4,53
|Alarko Holding
|3,16
|3,03
|4,29
|Hektaş
|13,49
|12,94
|4,25
|Yataş
|4,92
|4,72
|4,24
|Türk Hava Yolları
|12,41
|11,95
|3,85
|Netaş Telekom.
|6,89
|6,65
|3,61
|Şişe Cam
|4,90
|4,74
|3,38
|TAV Havalimanları
|25,12
|24,30
|3,37
|Doğan Holding
|1,23
|1,19
|3,36
|Anadolu Cam
|2,84
|2,75
|3,27
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,94
|3,19
|Tofaş Oto. Fab.
|18,92
|18,35
|3,11
|Trakya Cam
|2,81
|2,73
|2,93
|Afyon Çimento
|3,93
|3,82
|2,88
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,15
|2,61
|Gözde Girişim
|2,81
|2,74
|2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)