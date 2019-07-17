Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|2,75
|2,55
|7,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,34
|5,88
|Afyon Çimento
|4,15
|3,93
|5,60
|Aselsan
|17,98
|17,04
|5,52
|Garanti Bankası
|9,53
|9,10
|4,73
|Koza Madencilik
|6,48
|6,19
|4,68
|Metro Holding
|0,98
|0,94
|4,26
|Tekfen Holding
|25,84
|24,82
|4,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,62
|2,52
|3,97
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|2,63
|3,80
|Kardemir (D)
|2,23
|2,15
|3,72
|Yataş
|5,10
|4,92
|3,66
|Netaş Telekom.
|7,14
|6,89
|3,63
|Petkim
|4,03
|3,89
|3,60
|MLP Sağlık
|10,73
|10,36
|3,57
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|4,69
|3,41
|Akbank
|7,39
|7,15
|3,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|3,94
|3,30
|Tukaş
|4,15
|4,03
|2,98
|Ford Otosan
|62,30
|60,50
|2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)