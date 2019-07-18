Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|2,95
|2,75
|7,27
| Kerevitaş Gıda
|2,05
|1,92
|6,77
|Gözde Girişim
|2,97
|2,80
|6,07
|T. Halk Bankası
|6,43
|6,15
|4,55
|Otokar
|123,00
|118,80
|3,54
|Eczacıbaşı İlaç
|2,43
|2,35
|3,40
|Tukaş
|4,29
|4,15
|3,37
|TAV Havalimanları
|25,78
|24,96
|3,29
|Ege Endüstri
|539,50
|523,00
|3,15
|Türk Telekom
|5,56
|5,39
|3,15
|Vakıflar Bankası
|4,91
|4,76
|3,15
|Yataş
|5,26
|5,10
|3,14
|Gentaş
|1,37
|1,33
|3,01
|Akbank
|7,60
|7,39
|2,84
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|19,46
|2,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|2,62
|2,67
|MLP Sağlık
|11,00
|10,73
|2,52
|Koç Holding
|18,81
|18,36
|2,45
|Net Holding
|1,68
|1,64
|2,44
|Tüpraş
|129,00
|126,00
|2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)