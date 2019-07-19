Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|50,40
|47,98
|5,04
| İndeks Bilgisayar
|7,51
|7,20
|4,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,98
|4,08
|Migros Ticaret
|14,94
|14,40
|3,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,72
|7,49
|3,07
|Yataş
|5,42
|5,26
|3,04
|Mavi Giyim
|42,28
|41,22
|2,57
|Tukaş
|4,40
|4,29
|2,56
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Koza Altın
|56,20
|54,95
|2,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|0,89
|2,25
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,95
|2,03
|Tüpraş
|131,60
|129,00
|2,02
|Kerevitaş Gıda
|2,09
|2,05
|1,95
|Alarko Holding
|3,26
|3,20
|1,87
|Verusa Holding
|15,15
|14,90
|1,68
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
|Fenerbahçe Futbol
|7,67
|7,56
|1,46
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Parsan
|13,77
|13,58
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)