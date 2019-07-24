Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,47 0,43 9,30 Gersan Elektrik 2,36 2,19 7,76...24.07.2019 18:45
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,47
|0,43
|9,30
|Gersan Elektrik
|2,36
|2,19
|7,76
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,90
|5,56
|İş Fin.Kir.
|2,71
|2,60
|4,23
|MLP Sağlık
|11,58
|11,15
|3,86
|Özderici GMYO
|0,85
|0,82
|3,66
|Anadolu Efes
|21,20
|20,46
|3,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|11,88
|3,11
|Çelebi
|93,95
|91,20
|3,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,35
|2,86
|Tüpraş
|135,40
|131,80
|2,73
|Arçelik
|20,82
|20,32
|2,46
|Bim Mağazalar
|47,40
|46,40
|2,16
|İş Bankası (C)
|6,44
|6,31
|2,06
|Soda Sanayii
|6,50
|6,37
|2,04
|Şişe Cam
|5,11
|5,01
|2,00
|Ford Otosan
|63,50
|62,50
|1,60
|Alarko Holding
|3,28
|3,23
|1,55
|Parsan
|14,40
|14,19
|1,48
|Anadolu Cam
|2,87
|2,83
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi
Kaynak: AA