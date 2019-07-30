Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,49
|0,45
|8,89
|Polisan Holding
|2,39
|2,24
|6,70
|Doğan Holding
|1,28
|1,21
|5,79
|MLP Sağlık
|11,83
|11,29
|4,78
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,77
|3,90
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|7,72
|3,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,97
|3,09
|Metro Holding
|1,13
|1,10
|2,73
|Pegasus
|47,44
|46,22
|2,64
|Enka İnşaat
|5,92
|5,78
|2,42
|GSD Holding
|0,86
|0,84
|2,38
|Anadolu Grubu Holding
|12,40
|12,12
|2,31
|Gentaş
|1,45
|1,42
|2,11
|Anadolu Efes
|21,90
|21,46
|2,05
|Gübre Fabrik.
|3,32
|3,26
|1,84
|Şok Marketler
|10,24
|10,06
|1,79
|Tüpraş
|138,90
|136,60
|1,68
|Hektaş
|13,37
|13,16
|1,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|12,19
|1,56
|Parsan
|15,68
|15,44
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)