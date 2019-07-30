Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,49 0,45 8,89 Polisan Holding 2,39 2,24 6,70 Doğan Holding 1,28 1,21 5,79 MLP Sağlık 11,83 11,29 4,78 Hürriyet Gzt. 0,80 0,77 3,90 İndeks Bilgisayar 8,01 7,72 3,76 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,97 3,09 Metro Holding 1,13 1,10 2,73 Pegasus 47,44 46,22 2,64 Enka İnşaat 5,92 5,78 2,42 GSD Holding 0,86 0,84 2,38 Anadolu Grubu Holding 12,40 12,12 2,31 Gentaş 1,45 1,42 2,11 Anadolu Efes 21,90 21,46 2,05 Gübre Fabrik. 3,32 3,26 1,84 Şok Marketler 10,24 10,06 1,79 Tüpraş 138,90 136,60 1,68 Hektaş 13,37 13,16 1,60 Kordsa Teknik Tekstil 12,38 12,19 1,56 Parsan 15,68 15,44 1,55

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)