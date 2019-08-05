Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,14
|1,06
|7,55
| İhlas Holding
|0,52
|0,49
|6,12
|Koza Madencilik
|7,44
|7,10
|4,79
|Alarko GMYO
|44,12
|42,20
|4,55
|Tukaş
|4,62
|4,46
|3,59
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|5,10
|3,53
|Hektaş
|14,31
|13,84
|3,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,02
|2,94
|Türk Traktör
|36,00
|35,00
|2,86
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,09
|2,75
|Ege Endüstri
|532,00
|519,20
|2,47
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,70
|2,35
|Şok Marketler
|10,49
|10,26
|2,24
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,21
|1,65
|Koza Altın
|57,00
|56,10
|1,60
|İttifak Holding
|5,89
|5,80
|1,55
|Türk Hava Yolları
|12,50
|12,31
|1,54
|Otokar
|123,60
|121,80
|1,48
|T.S.K.B.
|0,84
|0,83
|1,20
|Pegasus
|49,00
|48,46
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)