Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 12,04 11,53 4,42 Şok Marketler 10,95 10,49 4,39 Türk Telekom 5,42 5,23 3,63 Vestel 9,87 9,59 2,92 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,05 2,86 Türk Traktör 36,96 36,00 2,67 Özderici GMYO 0,80 0,78 2,56 Turkcell 12,38 12,09 2,40 T.S.K.B. 0,86 0,84 2,38 Ülker Bisküvi 18,96 18,54 2,27 Akbank 7,42 7,26 2,20 Koza Madencilik 7,60 7,44 2,15 Anadolu Efes 21,24 20,80 2,12 Tofaş Oto. Fab. 18,95 18,56 2,10 Enerjisa Enerji 5,99 5,87 2,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,98 2,04 Halkbank 5,78 5,67 1,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,63 2,58 1,94 Vakıflar Bankası 4,74 4,65 1,94 Sabancı Holding 9,35 9,18 1,85

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)