Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|12,04
|11,53
|4,42
|Şok Marketler
|10,95
|10,49
|4,39
|Türk Telekom
|5,42
|5,23
|3,63
|Vestel
|9,87
|9,59
|2,92
| İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,05
|2,86
|Türk Traktör
|36,96
|36,00
|2,67
|Özderici GMYO
|0,80
|0,78
|2,56
|Turkcell
|12,38
|12,09
|2,40
|T.S.K.B.
|0,86
|0,84
|2,38
|Ülker Bisküvi
|18,96
|18,54
|2,27
|Akbank
|7,42
|7,26
|2,20
|Koza Madencilik
|7,60
|7,44
|2,15
|Anadolu Efes
|21,24
|20,80
|2,12
|Tofaş Oto. Fab.
|18,95
|18,56
|2,10
|Enerjisa Enerji
|5,99
|5,87
|2,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,98
|2,04
|Halkbank
|5,78
|5,67
|1,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|2,58
|1,94
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,65
|1,94
|Sabancı Holding
|9,35
|9,18
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)