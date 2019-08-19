Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,36 3,16 6,33 Gübre Fabrik. 3,87 3,70 4,59 Kordsa Teknik Tekstil 11,59 11,10 4,41 Pegasus 62,70 60,45 3,72 Türk Telekom 5,34 5,16 3,49 Soda Sanayii 5,44 5,26 3,42 Metro Holding 1,23 1,19 3,36 Ege Endüstri 470,50 456,70 3,02 İpek Doğal Enerji 6,19 6,02 2,82 Hektaş 14,73 14,34 2,72 Fenerbahçe Futbol 7,61 7,41 2,70 Arçelik 17,14 16,70 2,63 Afyon Çimento 3,92 3,82 2,62 Anadolu Efes 23,80 23,26 2,32 Bera Holding 1,84 1,80 2,22 Tekfen Holding 21,44 21,00 2,10 İhlas Holding 0,53 0,52 1,92 Albaraka Türk 1,15 1,13 1,77 Aksa Enerji 2,61 2,57 1,56 Doğan Holding 1,31 1,29 1,55

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)