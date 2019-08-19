Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,36
|3,16
|6,33
|Gübre Fabrik.
|3,87
|3,70
|4,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,59
|11,10
|4,41
|Pegasus
|62,70
|60,45
|3,72
|Türk Telekom
|5,34
|5,16
|3,49
|Soda Sanayii
|5,44
|5,26
|3,42
|Metro Holding
|1,23
|1,19
|3,36
|Ege Endüstri
|470,50
|456,70
|3,02
|İpek Doğal Enerji
|6,19
|6,02
|2,82
|Hektaş
|14,73
|14,34
|2,72
| Fenerbahçe Futbol
|7,61
|7,41
|2,70
|Arçelik
|17,14
|16,70
|2,63
|Afyon Çimento
|3,92
|3,82
|2,62
|Anadolu Efes
|23,80
|23,26
|2,32
|Bera Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|Tekfen Holding
|21,44
|21,00
|2,10
|İhlas Holding
|0,53
|0,52
|1,92
|Albaraka Türk
|1,15
|1,13
|1,77
|Aksa Enerji
|2,61
|2,57
|1,56
|Doğan Holding
|1,31
|1,29
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)