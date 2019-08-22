Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|68,25
|64,45
|5,90
|Turkcell
|12,53
|12,00
|4,42
|Gübre Fabrik.
|4,11
|3,95
|4,05
|İhlas Holding
|0,53
|0,51
|3,92
|Koza Altın
|64,40
|62,05
|3,79
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|2,95
|2,71
|halkbank
|5,44
|5,30
|2,64
|Özderici GMYO
|0,81
|0,79
|2,53
|İndeks Bilgisayar
|7,41
|7,25
|2,21
|Trakya Cam
|2,47
|2,42
|2,07
|MLP Sağlık
|11,91
|11,70
|1,79
|Metro Holding
|1,16
|1,14
|1,75
|Ülker Bisküvi
|17,19
|16,90
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|2,38
|2,34
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|6,11
|1,64
|Çelebi
|89,60
|88,25
|1,53
|Mavi Giyim
|36,54
|36,00
|1,50
|Gentaş
|1,37
|1,35
|1,48
|Çemtaş
|4,99
|4,92
|1,42
|Parsan
|14,06
|13,88
|1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)