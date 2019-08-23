Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|13,59
|11,91
|14,11
|Sabancı Holding
|8,83
|8,40
|5,12
|Tekfen Holding
|21,68
|20,70
|4,73
|Metro Holding
|1,21
|1,16
|4,31
|Sasa Polyester
|5,91
|5,68
|4,05
|Halkbank
|5,65
|5,44
|3,86
|Zorlu Enerji
|1,16
|1,12
|3,57
|Garanti Bankası
|9,05
|8,74
|3,55
|Vakıflar Bankası
|4,54
|4,39
|3,42
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|2,38
|3,36
|Ford Otosan
|59,00
|57,20
|3,15
|Otokar
|128,00
|124,10
|3,14
|Şişe Cam
|4,27
|4,14
|3,14
|Çemtaş
|5,14
|4,99
|3,01
|Akbank
|6,95
|6,75
|2,96
|Koç Holding
|17,88
|17,37
|2,94
|Ereğli Demir Çelik
|6,39
|6,21
|2,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|2,44
|2,87
|Trakya Cam
|2,54
|2,47
|2,83
|Anadolu Cam
|2,55
|2,48
|2,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)