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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,17 0,98 19,39 Fenerbahçe...

27.08.2019 18:34 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,17 0,98 19,39
Fenerbahçe Futbol 8,50 7,94 7,05
Gözde Girişim 2,70 2,57 5,06
MLP Sağlık 13,59 13,17 3,19
Kerevitaş Gıda 2,06 2,00 3,00
Verusa Holding 15,20 14,79 2,77
Park Elek.Madencilik 3,13 3,06 2,29
Koza Altın 68,00 66,50 2,26
Çelebi 94,00 92,00 2,17
ICBC Turkey Bank 3,41 3,34 2,10
Net Holding 1,60 1,57 1,91
Çemtaş 5,35 5,25 1,90
Ford Otosan 59,15 58,05 1,89
Hektaş 15,25 14,97 1,87
Karsan Otomotiv 1,10 1,08 1,85
Eczacıbaşı İlaç 2,57 2,53 1,58
Pegasus 71,10 70,00 1,57
Alarko GMYO 43,36 42,70 1,55
Petkim 3,43 3,38 1,48
Aksa 8,61 8,49 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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