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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,54 1,42 8,45 Adese Alışveriş Ticaret...

29.08.2019 18:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,54 1,42 8,45
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 1,36 8,09
Anadolu Efes 25,58 23,90 7,03
Turkcell 12,93 12,34 4,78
Göltaş Çimento 10,52 10,04 4,78
MLP Sağlık 13,87 13,31 4,21
Anadolu Cam 2,66 2,56 3,91
Anadolu Grubu Holding 12,80 12,32 3,90
Alarko Holding 4,18 4,03 3,72
TAV Havalimanları 23,60 22,84 3,33
Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,52 3,29
Metro Holding 1,30 1,26 3,17
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03
Vestel 11,01 10,71 2,80
Otokar 130,50 127,00 2,76
Konya Çimento 176,00 171,50 2,62
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 11,45 2,53
Coca Cola İçecek 34,46 33,62 2,50
Aselsan 18,24 17,80 2,47
Şekerbank 0,92 0,90 2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Ekonomi

Kaynak: AA

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