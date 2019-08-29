Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,42
|8,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|1,36
|8,09
|Anadolu Efes
|25,58
|23,90
|7,03
|Turkcell
|12,93
|12,34
|4,78
|Göltaş Çimento
|10,52
|10,04
|4,78
|MLP Sağlık
|13,87
|13,31
|4,21
|Anadolu Cam
|2,66
|2,56
|3,91
|Anadolu Grubu Holding
|12,80
|12,32
|3,90
|Alarko Holding
|4,18
|4,03
|3,72
|TAV Havalimanları
|23,60
|22,84
|3,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,52
|3,29
|Metro Holding
|1,30
|1,26
|3,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,33
|3,03
|Vestel
|11,01
|10,71
|2,80
|Otokar
|130,50
|127,00
|2,76
|Konya Çimento
|176,00
|171,50
|2,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|11,45
|2,53
|Coca Cola İçecek
|34,46
|33,62
|2,50
|Aselsan
|18,24
|17,80
|2,47
|Şekerbank
|0,92
|0,90
|2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)