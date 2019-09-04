Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|2,00
|20,00
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,02
|19,61
|Özderici GMYO
|1,24
|1,10
|12,73
|İş Fin.Kir.
|2,39
|2,22
|7,66
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,84
|7,14
|Şok Marketler
|11,00
|10,33
|6,49
|ICBC Turkey Bank
|3,68
|3,48
|5,75
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|1,20
|5,00
|Anadolu Grubu Holding
|13,92
|13,26
|4,98
|İş Bankası (C)
|6,03
|5,78
|4,33
|Migros Ticaret
|19,95
|19,20
|3,91
|MLP Sağlık
|13,98
|13,48
|3,71
|T.S.K.B.
|0,89
|0,86
|3,49
|Odaş Elektrik
|1,59
|1,54
|3,25
|Pegasus
|69,20
|67,05
|3,21
|Göltaş Çimento
|11,96
|11,60
|3,10
|Enerjisa Enerji
|6,04
|5,86
|3,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,39
|2,93
|Tofaş Oto. Fab.
|18,50
|17,99
|2,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,66
|2,59
|2,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)