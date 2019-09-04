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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,40 2,00 20,00 Çemaş Döküm 1,22...

04.09.2019 18:50 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,40 2,00 20,00
Çemaş Döküm 1,22 1,02 19,61
Özderici GMYO 1,24 1,10 12,73
İş Fin.Kir. 2,39 2,22 7,66
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,84 7,14
Şok Marketler 11,00 10,33 6,49
ICBC Turkey Bank 3,68 3,48 5,75
Emlak Konut GMYO 1,26 1,20 5,00
Anadolu Grubu Holding 13,92 13,26 4,98
İş Bankası (C) 6,03 5,78 4,33
Migros Ticaret 19,95 19,20 3,91
MLP Sağlık 13,98 13,48 3,71
T.S.K.B. 0,89 0,86 3,49
Odaş Elektrik 1,59 1,54 3,25
Pegasus 69,20 67,05 3,21
Göltaş Çimento 11,96 11,60 3,10
Enerjisa Enerji 6,04 5,86 3,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,39 2,93
Tofaş Oto. Fab. 18,50 17,99 2,83
Eczacıbaşı İlaç 2,66 2,59 2,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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