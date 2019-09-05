Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,51
|1,26
|19,84
|Odaş Elektrik
|1,71
|1,59
|7,55
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,61
|6,21
|Migros Ticaret
|20,80
|19,95
|4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|19,22
|18,50
|3,89
|Türk Hava Yolları
|11,89
|11,49
|3,48
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|2,28
|2,63
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|2,66
|2,26
|Ereğli Demir Çelik
|6,64
|6,50
|2,15
|Fenerbahçe Futbol
|9,25
|9,07
|1,98
|Bim Mağazalar
|47,42
|46,50
|1,98
|Çelebi
|100,90
|99,00
|1,92
|Kardemir (D)
|2,18
|2,14
|1,87
|Karsan Otomotiv
|1,16
|1,14
|1,75
|Ege Endüstri
|491,00
|482,60
|1,74
|Parsan
|14,69
|14,44
|1,73
|Türk Traktör
|38,24
|37,60
|1,70
|Afyon Çimento
|4,33
|4,26
|1,64
|Albaraka Türk
|1,24
|1,22
|1,64
|Bera Holding
|1,96
|1,93
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)