Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,08
|1,03
|4,85
|Özderici GMYO
|1,07
|1,03
|3,88
|Arçelik
|17,93
|17,30
|3,64
|Galatasaray Sportif
|1,64
|1,59
|3,14
|Bera Holding
|2,02
|1,96
|3,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
|Park Elek.Madencilik
|3,43
|3,34
|2,69
|Polisan Holding
|2,38
|2,33
|2,15
|Türk Traktör
|39,00
|38,24
|1,99
|Aksa
|9,25
|9,11
|1,54
|Enerjisa Enerji
|6,15
|6,07
|1,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,61
|1,24
|Fenerbahçe Futbol
|9,36
|9,25
|1,19
|Bim Mağazalar
|47,94
|47,42
|1,10
|Şok Marketler
|10,99
|10,90
|0,83
|Çelebi
|101,70
|100,90
|0,79
|Tekfen Holding
|20,56
|20,40
|0,78
|Gübre Fabrik.
|4,25
|4,22
|0,71
|ASELSAN
|19,20
|19,13
|0,37
|TAV Havalimanları
|23,42
|23,34
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)