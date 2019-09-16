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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,04 1,87 9,09 Fenerbahçe...

16.09.2019 18:54Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,041,879,09
Fenerbahçe Futbol11,1210,387,13
Çemaş Döküm1,091,026,86
Gübre Fabrik.4,794,525,97
Tukaş5,094,825,60
Özderici GMYO1,181,125,36
Doğtaş Kelebek Mobilya1,151,104,55
Anadolu Efes23,9022,904,37
Gersan Elektrik2,512,423,72
Ford Otosan62,0060,452,56
İttifak Holding6,806,642,41
Türk Traktör39,4638,682,02
Şekerbank1,021,002,00
Bim Mağazalar49,4648,501,98
Koza Madencilik8,137,981,88
Gözde Girişim3,363,301,82
İpek Doğal Enerji6,256,141,79
Ülker Bisküvi20,6020,261,68
Koç Holding18,7218,421,63
Tümosan Motor ve Traktör4,434,361,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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