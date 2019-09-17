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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,09 9,17 Metro Holding 1,95 1,84 5,98 ...

17.09.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,191,099,17
Metro Holding1,951,845,98
Adese Alışveriş Ticaret2,122,043,92
Verusa Holding15,7515,193,69
Arçelik18,6518,013,55
Göltaş Çimento12,8412,463,05
İpek Doğal Enerji6,396,252,24
Çelebi99,3597,252,16
Netaş Telekom.8,858,721,49
Doğan Holding1,391,371,46
TAV Havalimanları23,5823,281,29
GSD Holding0,950,941,06
Özderici GMYO1,191,180,85
Zorlu Enerji1,211,200,83
Park Elek.Madencilik3,783,750,80
Albaraka Türk1,361,350,74
Anadolu Cam2,852,830,71
Koza Madencilik8,188,130,62
Petkim3,523,500,57
Odaş Elektrik1,761,750,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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