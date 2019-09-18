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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 222,60 185,50 20,00 Fenerbahçe Futbol...

18.09.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento222,60185,5020,00
Fenerbahçe Futbol12,1610,9511,05
Netaş Telekom.9,608,858,47
Afyon Çimento4,564,228,06
Pegasus60,1057,055,35
Beşiktaş Futbol Yat.1,801,724,65
Gentaş1,501,444,17
Anadolu Grubu Holding14,7214,233,44
Emlak Konut GMYO1,321,283,13
Migros Ticaret20,4019,803,03
Gözde Girişim3,443,342,99
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Trakya Cam2,782,712,58
Göltaş Çimento13,1712,842,57
Sabancı Holding9,339,102,53
Alarko Holding4,534,422,49
Gübre Fabrik.4,914,802,29
Odaş Elektrik1,801,762,27
Kerevitaş Gıda2,272,222,25
Aksa9,499,302,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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