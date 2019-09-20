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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 218,00 199,40 9,33 Mavi Giyim 42,16 40,02 5,35...

20.09.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento218,00199,409,33
Mavi Giyim42,1640,025,35
Çemaş Döküm1,201,145,26
Koza Altın64,1561,005,16
Anadolu Cam2,952,834,24
Koza Madencilik8,277,993,50
Pegasus61,3559,553,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70
Tukaş5,345,202,69
Kordsa Teknik Tekstil12,2711,952,68
Anadolu Grubu Holding15,4015,002,67
Trakya Cam2,832,762,54
İpek Doğal Enerji6,216,072,31
Şok Marketler11,2811,032,27
Şişe Cam4,534,432,26
Doğan Holding1,421,392,16
Eczacıbaşı İlaç2,852,792,15
Netaş Telekom.9,509,302,15
Arçelik18,5218,152,04
Yataş6,035,931,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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