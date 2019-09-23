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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

23.09.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,3813,16
Adese Alışveriş Ticaret2,081,956,67
Fenerbahçe Futbol13,1212,415,72
Alarko GMYO50,5048,025,16
Zorlu Enerji1,231,184,24
Alarko Holding4,624,444,05
Gözde Girişim3,533,413,52
İpek Doğal Enerji6,406,213,06
Koza Altın66,0064,152,88
Kordsa Teknik Tekstil12,6012,272,69
İttifak Holding4,414,302,56
Eczacıbaşı İlaç2,922,852,46
İhlas Holding0,500,492,04
Polisan Holding2,502,452,04
Mavi Giyim43,0042,161,99
Sasa Polyester6,186,071,81
Türk Telekom5,845,741,74
Yataş6,136,031,66
Gübre Fabrik.4,994,911,63
İndeks Bilgisayar7,547,431,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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