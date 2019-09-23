Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,38
|13,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|1,95
|6,67
| Fenerbahçe Futbol
|13,12
|12,41
|5,72
|Alarko GMYO
|50,50
|48,02
|5,16
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,18
|4,24
|Alarko Holding
|4,62
|4,44
|4,05
|Gözde Girişim
|3,53
|3,41
|3,52
|İpek Doğal Enerji
|6,40
|6,21
|3,06
|Koza Altın
|66,00
|64,15
|2,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|12,27
|2,69
|İttifak Holding
|4,41
|4,30
|2,56
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|2,85
|2,46
|İhlas Holding
|0,50
|0,49
|2,04
|Polisan Holding
|2,50
|2,45
|2,04
|Mavi Giyim
|43,00
|42,16
|1,99
|Sasa Polyester
|6,18
|6,07
|1,81
|Türk Telekom
|5,84
|5,74
|1,74
|Yataş
|6,13
|6,03
|1,66
|Gübre Fabrik.
|4,99
|4,91
|1,63
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|7,43
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)