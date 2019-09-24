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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,39 2,08 14,90 Çemaş Döküm 1,26...

24.09.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret2,392,0814,90
Çemaş Döküm1,261,159,57
Özderici GMYO1,151,095,50
Tekfen Holding19,2318,344,85
Alarko Holding4,814,624,11
Trakya Cam2,932,823,90
Garanti Bankası9,699,333,86
Mavi Giyim44,5643,003,63
Bera Holding2,102,033,45
Anadolu Cam3,042,943,40
Akbank7,617,363,40
Sabancı Holding9,198,893,37
Polisan Holding2,582,503,20
Kerevitaş Gıda2,282,213,17
Galatasaray Sportif1,661,613,11
Koç Holding18,5417,993,06
Emlak Konut GMYO1,351,313,05
İttifak Holding4,544,412,95
Gentaş1,421,382,90
MLP Sağlık13,7813,442,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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