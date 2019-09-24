Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,39 2,08 14,90 Çemaş Döküm 1,26 1,15 9,57 Özderici GMYO 1,15 1,09 5,50 Tekfen Holding 19,23 18,34 4,85 Alarko Holding 4,81 4,62 4,11 Trakya Cam 2,93 2,82 3,90 Garanti Bankası 9,69 9,33 3,86 Mavi Giyim 44,56 43,00 3,63 Bera Holding 2,10 2,03 3,45 Anadolu Cam 3,04 2,94 3,40 Akbank 7,61 7,36 3,40 Sabancı Holding 9,19 8,89 3,37 Polisan Holding 2,58 2,50 3,20 Kerevitaş Gıda 2,28 2,21 3,17 Galatasaray Sportif 1,66 1,61 3,11 Koç Holding 18,54 17,99 3,06 Emlak Konut GMYO 1,35 1,31 3,05 İttifak Holding 4,54 4,41 2,95 Gentaş 1,42 1,38 2,90 MLP Sağlık 13,78 13,44 2,53

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)