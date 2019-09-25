Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,80
|13,78
|7,40
|Türk Traktör
|42,46
|40,00
|6,15
|Gübre Fabrik.
|5,28
|5,04
|4,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|2,95
|4,75
|Karsan Otomotiv
|1,16
|1,12
|3,57
|Doğan Holding
|1,47
|1,42
|3,52
|Bera Holding
|2,17
|2,10
|3,33
|Koza Madencilik
|8,85
|8,58
|3,15
|Odaş Elektrik
|1,69
|1,64
|3,05
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|6,46
|2,94
|Enerjisa Enerji
|6,13
|5,99
|2,34
|Polisan Holding
|2,64
|2,58
|2,33
|Şişe Cam
|4,66
|4,56
|2,19
|Turkcell
|13,24
|12,97
|2,08
|Sabancı Holding
|9,38
|9,19
|2,07
|Aksa Enerji
|2,69
|2,64
|1,89
|İş Bankası (C)
|6,04
|5,93
|1,85
|Gersan Elektrik
|2,25
|2,21
|1,81
|Galatasaray Sportif
|1,69
|1,66
|1,81
|Özderici GMYO
|1,17
|1,15
|1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)