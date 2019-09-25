Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,80 13,78 7,40 Türk Traktör 42,46 40,00 6,15 ...

25.09.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık14,8013,787,40
Türk Traktör42,4640,006,15
Gübre Fabrik.5,285,044,76
Eczacıbaşı İlaç3,092,954,75
Karsan Otomotiv1,161,123,57
Doğan Holding1,471,423,52
Bera Holding2,172,103,33
Koza Madencilik8,858,583,15
Odaş Elektrik1,691,643,05
İpek Doğal Enerji6,656,462,94
Enerjisa Enerji6,135,992,34
Polisan Holding2,642,582,33
Şişe Cam4,664,562,19
Turkcell13,2412,972,08
Sabancı Holding9,389,192,07
Aksa Enerji2,692,641,89
İş Bankası (C)6,045,931,85
Gersan Elektrik2,252,211,81
Galatasaray Sportif1,691,661,81
Özderici GMYO1,171,151,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:11 "İngiliz turistlerin büyük bölümü döndü"
20:00 Business Line: Brexit'in küresel ekonomiye etkisi; British Airways'den rakiplerine karşı yeni atak
19:57 "5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" açıldı
19:33 94 firma bu fuarda buluştu
19:28 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:20 Kayıt dışı istihdam denetimleri 1 Kasım'da başlayacak
19:14 94 firma bu fuarda buluştu