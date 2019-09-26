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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,91 4,53 8,39 Adese Alışveriş Ticaret...

26.09.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding4,914,538,39
Adese Alışveriş Ticaret2,342,206,36
Tofaş Oto. Fab.19,6718,904,07
Çemtaş5,355,183,28
Çemaş Döküm1,301,263,17
Tüpraş139,50135,403,03
Mavi Giyim44,7443,502,85
Koza Madencilik9,048,852,15
Park Elek.Madencilik4,003,922,04
Konya Çimento210,10206,101,94
Yataş6,326,201,94
Metro Holding1,981,951,54
Tukaş5,595,511,45
Eczacıbaşı İlaç3,123,090,97
Gübre Fabrik.5,325,280,76
Tümosan Motor ve Traktör4,244,210,71
Ülker Bisküvi20,0819,950,65
Türk Traktör42,7042,460,57
Tekfen Holding19,1419,050,47
İş Fin.Kir.2,192,180,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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