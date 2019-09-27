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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,10 1,01 8,91 Akbank 8,27 7,64 8,25 ...

27.09.2019 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şekerbank1,101,018,91
Akbank8,277,648,25
Garanti Bankası10,339,627,38
İttifak Holding5,254,916,92
İş Bankası (C)6,356,025,48
Vakıflar Bankası5,335,065,34
Aselsan19,5818,664,93
Sabancı Holding9,629,174,91
T. Halk Bankası6,626,334,58
Türk Hava Yolları12,1011,594,40
Yapı ve Kredi Bank.2,422,324,31
Tümosan Motor ve Traktör4,424,244,25
Hürriyet Gzt.0,800,773,90
Tukaş5,785,593,40
Kardemir (D)2,232,163,24
Arçelik18,9218,372,99
Göltaş Çimento12,6912,332,92
Emlak Konut GMYO1,411,372,92
Doğtaş Kelebek Mobilya1,061,032,91
Ereğli Demir Çelik6,836,642,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Şekerbank, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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