Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,10 1,01 8,91 Akbank 8,27 7,64 8,25 Garanti Bankası 10,33 9,62 7,38 İttifak Holding 5,25 4,91 6,92 İş Bankası (C) 6,35 6,02 5,48 Vakıflar Bankası 5,33 5,06 5,34 Aselsan 19,58 18,66 4,93 Sabancı Holding 9,62 9,17 4,91 T. Halk Bankası 6,62 6,33 4,58 Türk Hava Yolları 12,10 11,59 4,40 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 2,32 4,31 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 4,24 4,25 Hürriyet Gzt. 0,80 0,77 3,90 Tukaş 5,78 5,59 3,40 Kardemir (D) 2,23 2,16 3,24 Arçelik 18,92 18,37 2,99 Göltaş Çimento 12,69 12,33 2,92 Emlak Konut GMYO 1,41 1,37 2,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,03 2,91 Ereğli Demir Çelik 6,83 6,64 2,86

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)