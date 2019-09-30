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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,42 8,60 İhlas...

30.09.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör4,804,428,60
İhlas Gayrimenkul0,970,907,78
Bera Holding2,322,186,42
Gübre Fabrik.5,695,366,16
Kerevitaş Gıda2,422,295,68
Alarko Holding4,994,764,83
Göltaş Çimento13,2312,694,26
Polisan Holding2,812,704,07
İhlas Holding0,520,504,00
İttifak Holding5,445,253,62
Fenerbahçe Futbol13,1012,653,56
Çemtaş5,665,473,47
Zorlu Enerji1,261,223,28
TAV Havalimanları23,6022,863,24
ICBC Turkey Bank3,883,763,19
Parsan12,7412,363,07
Tofaş Oto. Fab.20,2819,693,00
Doğtaş Kelebek Mobilya1,091,062,83
Koza Madencilik9,238,982,78
Migros Ticaret20,7620,202,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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