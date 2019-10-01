Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|493,50
|472,00
|4,56
|İttifak Holding
|5,65
|5,44
|3,86
|Doğuş Otomotiv
|8,09
|7,80
|3,72
|Enerjisa Enerji
|6,45
|6,22
|3,70
|Güneş Sigorta
|1,77
|1,71
|3,51
|Otokar
|139,40
|135,00
|3,26
|Metro Holding
|2,08
|2,02
|2,97
|Tukaş
|6,03
|5,86
|2,90
|Alarko Holding
|5,13
|4,99
|2,81
|Parsan
|13,08
|12,74
|2,67
|Doğan Holding
|1,57
|1,53
|2,61
|Tekfen Holding
|19,62
|19,14
|2,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,41
|2,44
|Gözde Girişim
|3,46
|3,38
|2,37
|Koza Madencilik
|9,41
|9,23
|1,95
|Global Yat. Holding
|3,97
|3,90
|1,79
|Ülker Bisküvi
|20,00
|19,65
|1,78
|Enka İnşaat
|5,74
|5,65
|1,59
|Tofaş Oto. Fab.
|20,60
|20,28
|1,58
|Anadolu Cam
|3,15
|3,11
|1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)