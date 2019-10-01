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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 493,50 472,00 4,56 İttifak Holding 5,65...

01.10.2019 18:42Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri493,50472,004,56
İttifak Holding5,655,443,86
Doğuş Otomotiv8,097,803,72
Enerjisa Enerji6,456,223,70
Güneş Sigorta1,771,713,51
Otokar139,40135,003,26
Metro Holding2,082,022,97
Tukaş6,035,862,90
Alarko Holding5,134,992,81
Parsan13,0812,742,67
Doğan Holding1,571,532,61
Tekfen Holding19,6219,142,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Gözde Girişim3,463,382,37
Koza Madencilik9,419,231,95
Global Yat. Holding3,973,901,79
Ülker Bisküvi20,0019,651,78
Enka İnşaat5,745,651,59
Tofaş Oto. Fab.20,6020,281,58
Anadolu Cam3,153,111,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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