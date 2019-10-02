Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,02 8,09 11,50 İhlas Holding 0,57 0,52 9,62 ...

02.10.2019 18:40Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv9,028,0911,50
İhlas Holding0,570,529,62
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,427,14
Tofaş Oto. Fab.21,9620,606,60
Alarko GMYO53,9051,255,17
Bera Holding2,362,264,42
GSD Holding0,960,924,35
Kerevitaş Gıda2,532,443,69
Ege Endüstri510,30493,503,40
İhlas Gayrimenkul0,950,923,26
Gözde Girişim3,563,462,89
Netaş Telekom.9,499,232,82
Coca Cola İçecek34,3433,542,39
Turkcell12,9812,692,29
TAV Havalimanları24,3623,882,01
Kordsa Teknik Tekstil12,9612,721,89
Sasa Polyester6,296,191,62
Eczacıbaşı İlaç3,173,121,60
Koza Altın66,7565,751,52
Tümosan Motor ve Traktör4,704,641,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:21 Türkiye, pasaportta 52’nci sıraya geriledi
23:00 AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
22:33 VW neden Türkiye'yi tercih etti?
22:33 Volkswagen: Türkiye ile anlaşma henüz sonuçlanmadı
22:06 Sayısal Loto çekildi (2)
22:00 Sayısal Loto çekildi (1)
21:49 Elazığ'da Bahreynli iş adamlarına ticaret olanakları anlatıldı