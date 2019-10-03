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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

03.10.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.10,689,4912,54
Tümosan Motor ve Traktör5,044,707,23
Odaş Elektrik1,731,682,98
Güneş Sigorta1,801,752,86
Polisan Holding2,872,812,14
Ülker Bisküvi20,3819,991,95
Fenerbahçe Futbol13,1012,861,87
Şok Marketler10,9710,771,86
Tukaş6,186,071,81
Coca Cola İçecek34,9034,341,63
Zorlu Enerji1,251,231,63
Migros Ticaret20,8620,601,26
Beşiktaş Futbol Yat.1,701,681,19
Gözde Girişim3,603,561,12
İttifak Holding4,574,521,11
Ford Otosan60,1559,551,01
Koza Madencilik9,389,290,97
Mavi Giyim46,0045,560,97
Eczacıbaşı İlaç3,203,170,95
Verusa Holding16,4716,350,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Futbol, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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