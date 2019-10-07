Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,20
|4,80
|8,33
|MLP Sağlık
|14,56
|14,17
|2,75
|Konya Çimento
|217,00
|211,70
|2,50
|Göltaş Çimento
|13,16
|12,89
|2,09
|Anadolu Efes
|22,94
|22,48
|2,05
|Tofaş Oto. Fab.
|22,54
|22,10
|1,99
|Enka İnşaat
|5,87
|5,76
|1,91
|Parsan
|12,85
|12,61
|1,90
|Anadolu Cam
|3,25
|3,19
|1,88
|Tukaş
|6,33
|6,22
|1,77
|Koç Holding
|19,10
|18,78
|1,70
|Hektaş
|15,09
|14,86
|1,55
|Metro Holding
|2,00
|1,97
|1,52
|Polisan Holding
|2,90
|2,86
|1,40
|Sabancı Holding
|9,24
|9,12
|1,32
|Bera Holding
|2,34
|2,31
|1,30
|Ford Otosan
|60,40
|59,65
|1,26
|Tüpraş
|141,40
|139,70
|1,22
|Afyon Çimento
|4,31
|4,26
|1,17
|Trakya Cam
|2,86
|2,83
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)