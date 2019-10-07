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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,20 4,80 8,33 MLP Sağlık 14,56 14,17 2,75 ...

07.10.2019 18:44Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding5,204,808,33
MLP Sağlık14,5614,172,75
Konya Çimento217,00211,702,50
Göltaş Çimento13,1612,892,09
Anadolu Efes22,9422,482,05
Tofaş Oto. Fab.22,5422,101,99
Enka İnşaat5,875,761,91
Parsan12,8512,611,90
Anadolu Cam3,253,191,88
Tukaş6,336,221,77
Koç Holding19,1018,781,70
Hektaş15,0914,861,55
Metro Holding2,001,971,52
Polisan Holding2,902,861,40
Sabancı Holding9,249,121,32
Bera Holding2,342,311,30
Ford Otosan60,4059,651,26
Tüpraş141,40139,701,22
Afyon Çimento4,314,261,17
Trakya Cam2,862,831,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

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