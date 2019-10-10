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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,12 1,05 6,67 İskenderun Demir Çelik 6,22 5,88 5,78...

10.10.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,121,056,67
İskenderun Demir Çelik6,225,885,78
ICBC Turkey Bank4,163,984,52
Kerevitaş Gıda2,372,293,49
Gözde Girişim3,553,452,90
Ereğli Demir Çelik6,726,552,60
Tekfen Holding18,3817,932,51
Afyon Çimento4,304,202,38
Koza Madencilik9,509,282,37
Güneş Sigorta1,741,702,35
Eczacıbaşı İlaç3,103,032,31
İş Bankası (C)5,945,812,24
İttifak Holding4,104,021,99
TAV Havalimanları24,3223,941,59
Alarko Holding5,215,131,56
Yapı ve Kredi Bank.2,282,251,33
Doğan Holding1,611,591,26
İpek Doğal Enerji6,656,571,22
Vakıflar Bankası4,504,451,12
Halk GMYO0,940,931,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, İsdemir, Ekonomi

Kaynak: AA

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