Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,05
|6,67
|İskenderun Demir Çelik
|6,22
|5,88
|5,78
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|3,98
|4,52
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|2,29
|3,49
|Gözde Girişim
|3,55
|3,45
|2,90
|Ereğli Demir Çelik
|6,72
|6,55
|2,60
|Tekfen Holding
|18,38
|17,93
|2,51
|Afyon Çimento
|4,30
|4,20
|2,38
|Koza Madencilik
|9,50
|9,28
|2,37
|Güneş Sigorta
|1,74
|1,70
|2,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|3,03
|2,31
|İş Bankası (C)
|5,94
|5,81
|2,24
|İttifak Holding
|4,10
|4,02
|1,99
|TAV Havalimanları
|24,32
|23,94
|1,59
|Alarko Holding
|5,21
|5,13
|1,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,25
|1,33
|Doğan Holding
|1,61
|1,59
|1,26
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|6,57
|1,22
|Vakıflar Bankası
|4,50
|4,45
|1,12
|Halk GMYO
|0,94
|0,93
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)