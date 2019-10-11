Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,14
|1,90
|12,63
| Kerevitaş Gıda
|2,51
|2,37
|5,91
|Netaş Telekom.
|8,75
|8,40
|4,17
|İhlas Holding
|0,51
|0,49
|4,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,58
|3,80
|Pegasus
|61,65
|59,70
|3,27
|Torunlar GMYO
|1,61
|1,56
|3,21
|Alarko GMYO
|51,70
|50,10
|3,19
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|6,72
|2,68
|Çemtaş
|5,40
|5,27
|2,47
|Trakya Cam
|2,92
|2,85
|2,46
|Bera Holding
|2,09
|2,04
|2,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,41
|2,44
|Göltaş Çimento
|12,64
|12,35
|2,35
|Türk Telekom
|5,47
|5,35
|2,24
|TAV Havalimanları
|24,84
|24,32
|2,14
|Turkcell
|12,72
|12,46
|2,09
|Şekerbank
|0,98
|0,96
|2,08
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,98
|2,04
|Anadolu Cam
|3,19
|3,13
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)