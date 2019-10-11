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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,14 1,90 12,63 Kerevitaş Gıda 2,51 2,37 5,91 ...

11.10.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,141,9012,63
Kerevitaş Gıda2,512,375,91
Netaş Telekom.8,758,404,17
İhlas Holding0,510,494,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,641,583,80
Pegasus61,6559,703,27
Torunlar GMYO1,611,563,21
Alarko GMYO51,7050,103,19
Ereğli Demir Çelik6,906,722,68
Çemtaş5,405,272,47
Trakya Cam2,922,852,46
Bera Holding2,092,042,45
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,412,44
Göltaş Çimento12,6412,352,35
Türk Telekom5,475,352,24
TAV Havalimanları24,8424,322,14
Turkcell12,7212,462,09
Şekerbank0,980,962,08
Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,982,04
Anadolu Cam3,193,131,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Kerevitaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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