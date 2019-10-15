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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,18 2,98 6,71 Anadolu Grubu Holding 13,44 12,68...

15.10.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam3,182,986,71
Anadolu Grubu Holding13,4412,685,99
Doğan Holding1,661,575,73
Güneş Sigorta1,671,595,03
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,405,00
Polisan Holding2,612,494,82
Şişe Cam4,204,014,74
Migros Ticaret19,1018,244,71
Karsan Otomotiv1,121,074,67
Gözde Girişim3,383,234,64
Pegasus59,0556,454,61
Trakya Cam2,962,834,59
Deva Holding6,676,384,55
Alarko Holding5,114,894,50
İhlas Holding0,490,474,26
Bera Holding2,001,924,17
Eczacıbaşı İlaç3,062,944,08
Çemaş Döküm1,071,033,88
Yapı ve Kredi Bank.2,182,103,81
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,491,443,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Cam, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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