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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,64 10,98 6,01 Doğan Holding 1,72 1,66 3,61 ...

16.10.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol11,6410,986,01
Doğan Holding1,721,663,61
Netaş Telekom.8,608,352,99
Anadolu Grubu Holding13,8313,442,90
Bera Holding2,052,002,50
Galatasaray Sportif1,491,462,05
Ülker Bisküvi18,3417,991,95
MLP Sağlık13,0212,781,88
Beşiktaş Futbol Yat.1,631,601,87
Mavi Giyim41,1840,501,68
Kardemir (D)2,062,031,48
Tümosan Motor ve Traktör4,364,301,40
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,511,491,34
Tukaş4,023,971,26
Aksa9,169,051,22
Kerevitaş Gıda2,562,531,19
Türk Telekom5,245,190,96
Yapı ve Kredi Bank.2,202,180,92
İskenderun Demir Çelik6,076,030,66
Sasa Polyester5,925,890,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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