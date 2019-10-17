Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 103,80 97,85 6,08 Doğuş Otomotiv 6,74 6,38 5,64 ...

17.10.2019 18:41Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi103,8097,856,08
Doğuş Otomotiv6,746,385,64
ICBC Turkey Bank3,983,795,01
Pegasus61,1558,654,26
Tukaş4,194,024,23
Deva Holding6,836,573,96
Coca Cola İçecek30,5029,383,81
Çemtaş5,225,033,78
Fenerbahçe Futbol12,0711,643,69
Türk Hava Yolları11,1110,743,45
Odaş Elektrik1,551,503,33
Vakıflar Bankası4,244,113,16
Beşiktaş Futbol Yat.1,681,633,07
Vestel9,409,142,84
Halkbank5,315,182,51
İş Bankası (C)5,845,702,46
Şişe Cam4,244,142,42
İttifak Holding3,983,892,31
İhlas Holding0,480,472,13
Verusa Holding14,4014,112,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:26 SPK haftalık bülteni
20:02 Bakan Pekcan'dan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi açıklaması
19:28 KARDEMİR, yeni yatırımlarını asker selamıyla devreye aldı
19:23 Zeytin hasadında makineleşmeye destek
19:18 Boydak Holding'ten TMSF heyetine destek, paylaşımlara tepki
19:08 "100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak"
19:06 Rus ekonomisinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor
17.10.2019 20:37:36