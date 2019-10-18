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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,68 4,19 11,69 MLP Sağlık 13,87 12,78 8,53 ...

18.10.2019 18:49Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,684,1911,69
MLP Sağlık13,8712,788,53
Verusa Holding15,5614,408,06
Türk Traktör40,7637,987,32
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,427,14
Yataş5,905,517,08
Vakıflar Bankası4,534,246,84
Garanti Bankası9,278,716,43
İhlas Holding0,510,486,25
T. Halk Bankası5,645,316,21
Emlak Konut GMYO1,201,136,19
Polisan Holding2,672,525,95
Akbank7,306,905,80
ASELSAN17,8716,915,68
Arçelik18,1017,135,66
Türk Telekom5,525,235,54
Migros Ticaret20,2619,205,52
Park Elek.Madencilik2,912,765,43
Gersan Elektrik2,142,035,42
Zorlu Enerji1,171,115,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Ekonomi

Kaynak: AA

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