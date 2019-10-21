Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 5,08 4,68 8,55 Göltaş Çimento 13,51 12,60 7,22 Metro Holding 2,50 2,39 4,60 Afyon Çimento 4,46 4,29 3,96 İş Finansal Kiralama 2,26 2,18 3,67 Pegasus 65,25 62,95 3,65 Güneş Sigorta 1,74 1,68 3,57 Trakya Cam 3,04 2,95 3,05 Gersan Elektrik 2,20 2,14 2,80 Global Yat. Holding 3,87 3,77 2,65 Aksa 9,48 9,25 2,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,58 4,48 2,23 Şişe Cam 4,51 4,43 1,81 Konya Çimento 205,10 202,00 1,53 Vestel 9,74 9,60 1,46 İpek Doğal Enerji 5,83 5,75 1,39 Gözde Girişim 3,45 3,41 1,17 Verusa Holding 15,72 15,56 1,03 Doğuş Otomotiv 7,13 7,06 0,99 Sasa Polyester 6,26 6,20 0,97

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)