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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 5,08 4,68 8,55 Göltaş Çimento 13,51 12,60 7,22 ...

21.10.2019 18:48Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş5,084,688,55
Göltaş Çimento13,5112,607,22
Metro Holding2,502,394,60
Afyon Çimento4,464,293,96
İş Finansal Kiralama2,262,183,67
Pegasus65,2562,953,65
Güneş Sigorta1,741,683,57
Trakya Cam3,042,953,05
Gersan Elektrik2,202,142,80
Global Yat. Holding3,873,772,65
Aksa9,489,252,49
Tümosan Motor ve Traktör4,584,482,23
Şişe Cam4,514,431,81
Konya Çimento205,10202,001,53
Vestel9,749,601,46
İpek Doğal Enerji5,835,751,39
Gözde Girişim3,453,411,17
Verusa Holding15,7215,561,03
Doğuş Otomotiv7,137,060,99
Sasa Polyester6,266,200,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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