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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,55 7,13 19,92 Tukaş 5,60 5,08 10,24 ...

22.10.2019 18:34Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv8,557,1319,92
Tukaş5,605,0810,24
Hektaş15,7014,806,08
Torunlar GMYO1,691,624,32
Aksa9,889,484,22
Doğtaş Kelebek Mobilya1,051,013,96
Kerevitaş Gıda2,752,653,77
MLP Sağlık13,9413,453,64
Pegasus67,6065,253,60
İpek Doğal Enerji6,005,832,92
Tekfen Holding17,3716,902,78
Koza Madencilik8,468,242,67
Aksa Enerji2,452,392,51
Deva Holding7,136,962,44
İhlas Gayrimenkul0,860,842,38
Garanti Bankası9,329,122,19
Yataş5,985,862,05
Alarko Holding4,584,492,00
Türk Traktör41,6040,801,96
Koç Holding18,2017,851,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

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