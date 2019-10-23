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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 4,92 4,55 8,13 Vestel 10,60 9,89 7,18 ...

23.10.2019 18:34Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör4,924,558,13
Vestel10,609,897,18
MLP Sağlık14,8513,946,53
Netaş Telekom.9,488,916,40
Bera Holding2,322,205,45
Şekerbank1,020,975,15
ICBC Turkey Bank4,334,125,10
Kardemir (D)2,252,154,65
GSD Holding0,920,884,55
Tukaş5,855,604,46
Karsan Otomotiv1,181,134,42
Aksa Enerji2,552,454,08
İhlas Holding0,520,504,00
Kordsa Teknik Tekstil11,7211,273,99
Tofaş Oto. Fab.21,9221,083,98
Gözde Girişim3,503,373,86
Odaş Elektrik1,641,583,80
Deva Holding7,407,133,79
Çemaş Döküm1,111,073,74
Halk GMYO0,930,903,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

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