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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,22 1,11 9,91 Afyon Çimento 4,73 4,47 5,82 ...

24.10.2019 18:38Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,221,119,91
Afyon Çimento4,734,475,82
Ford Otosan63,9561,004,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,454,44
Fenerbahçe Futbol13,0012,454,42
Tekfen Holding18,2817,603,86
Enerjisa Enerji6,366,153,41
İş Fin.Kir.2,402,333,00
Göltaş Çimento13,8613,472,90
İpek Doğal Enerji6,326,152,76
Coca Cola İçecek32,9232,062,68
Mavi Giyim45,0043,942,41
Ege Endüstri496,00484,402,39
Gözde Girişim3,583,502,29
Halk GMYO0,950,932,15
Kordsa Teknik Tekstil11,9711,722,13
Konya Çimento211,30207,002,08
Verusa Holding16,7116,401,89
TAV Havalimanları24,9424,501,80
Global Yat. Holding3,983,911,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Ford Otosan, Ekonomi

Kaynak: AA

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