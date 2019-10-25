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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,85 2,66 7,14 İş Fin.

25.10.2019 18:34Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,852,667,14
İş Fin.Kir.2,502,404,17
Gübre Fabrik.5,435,233,82
Parsan13,0212,633,09
ASELSAN18,6918,172,86
İhlas Gayrimenkul0,790,772,60
Alarko Holding4,544,432,48
Sasa Polyester6,586,432,33
Aksa Enerji2,602,551,96
Aksa10,089,901,82
Anadolu Cam3,373,311,81
Bera Holding2,352,311,73
Karsan Otomotiv1,181,161,72
Trakya Cam3,042,991,67
Polisan Holding2,582,541,57
Çemtaş5,615,531,45
Koza Altın69,4068,501,31
Göltaş Çimento14,0213,861,15
Güneş Sigorta1,771,751,14
Tüpraş126,40125,001,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

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