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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,95 2,46 19,92 İhlas Holding 0,58 0,52 11,54 ...

30.10.2019 18:34Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding2,952,4619,92
İhlas Holding0,580,5211,54
Çemtaş5,805,368,21
Fenerbahçe Futbol15,2614,157,84
Metro Holding3,122,946,12
Güneş Sigorta1,851,765,11
Beşiktaş Futbol Yat.1,721,663,61
Alarko GMYO51,8050,203,19
Tukaş5,755,583,05
Alarko Holding4,674,552,64
Türk Traktör43,6042,542,49
Galatasaray Sportif1,541,511,99
Arçelik18,2918,101,05
Global Yat. Holding3,913,871,03
TAV Havalimanları25,4025,160,95
Çemaş Döküm1,151,140,88
Ereğli Demir Çelik6,586,530,77
Eczacıbaşı İlaç3,093,070,65
Afyon Çimento4,754,720,64
Verusa Holding17,0816,980,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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