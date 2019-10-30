Borsada en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,95 2,46 19,92 İhlas Holding 0,58 0,52 11,54 Çemtaş 5,80 5,36 8,21 Fenerbahçe Futbol 15,26 14,15 7,84 Metro Holding 3,12 2,94 6,12 Güneş Sigorta 1,85 1,76 5,11 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 1,66 3,61 Alarko GMYO 51,80 50,20 3,19 Tukaş 5,75 5,58 3,05 Alarko Holding 4,67 4,55 2,64 Türk Traktör 43,60 42,54 2,49 Galatasaray Sportif 1,54 1,51 1,99 Arçelik 18,29 18,10 1,05 Global Yat. Holding 3,91 3,87 1,03 TAV Havalimanları 25,40 25,16 0,95 Çemaş Döküm 1,15 1,14 0,88 Ereğli Demir Çelik 6,58 6,53 0,77 Eczacıbaşı İlaç 3,09 3,07 0,65 Afyon Çimento 4,75 4,72 0,64 Verusa Holding 17,08 16,98 0,59

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)