Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,06 6,60 Odaş Elektrik 1,70...

31.10.2019 18:36Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,131,066,60
Odaş Elektrik1,701,634,29
Fenerbahçe Futbol15,9015,264,19
Alarko GMYO53,5551,803,38
Koza Madencilik8,748,463,31
Koza Altın70,3068,402,78
TAV Havalimanları26,0825,402,68
Sasa Polyester6,966,782,65
Kerevitaş Gıda2,752,682,61
Tukaş5,905,752,61
Doğuş Otomotiv8,338,122,59
Gübre Fabrik.5,605,472,38
Çemtaş5,935,802,24
Netaş Telekom.9,249,042,21
Anadolu Grubu Holding14,8914,572,20
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,470,462,17
GSD Holding0,940,922,17
Ford Otosan64,5063,251,98
Otokar140,50137,801,96
Galatasaray Sportif1,571,541,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:48 Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
19:42 TEB'den 791 milyon TL net kar
19:03 Fiyatı 5 liraya düşen hamsi kapış kapış satılıyor
18:56 2018 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:36 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:36 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
31.10.2019 20:11:32