Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,74 1,65 5,45 Tofaş Oto. Fab.

04.11.2019 20:16Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,741,655,45
Tofaş Oto. Fab.23,1022,005,00
Güneş Sigorta1,741,664,82
Kardemir (D)2,252,154,65
Netaş Telekom.9,639,244,22
Çemtaş6,065,833,95
İskenderun Demir Çelik6,386,153,74
Beşiktaş Futbol Yat.1,791,733,47
Karsan Otomotiv1,201,163,45
Gözde Girişim3,693,573,36
Gersan Elektrik2,272,203,18
Ford Otosan66,9064,853,16
Koç Holding19,1118,533,13
İş Finansal Kiralama2,682,603,08
MLP Sağlık15,0114,573,02
Türk Telekom6,196,013,00
Ereğli Demir Çelik6,696,502,92
Polisan Holding2,622,552,75
Tekfen Holding17,0516,602,71
ICBC Turkey Bank4,274,162,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:44 VakıfBank efsanesi Gözde Kırdar'ın 2 numaralı forması emekli edildi
20:34 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
20:18 Borsada değer kaybeden hisseler
13:56 IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
4.11.2019 23:26:13