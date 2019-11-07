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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 12,66 11,94 6,03 Emlak Konut GMYO...

07.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 12,66 11,94 6,03
Emlak Konut GMYO 1,29 1,23 4,88
Coca Cola İçecek 32,06 30,66 4,57
Gübre Fabrik. 5,70 5,46 4,40
T.S.K.B. 0,95 0,91 4,40
Ereğli Demir Çelik 7,21 6,91 4,34
Tekfen Holding 17,95 17,23 4,18
Torunlar GMYO 1,84 1,77 3,95
Enerjisa Enerji 6,50 6,26 3,83
Vestel 10,83 10,44 3,74
ICBC Turkey Bank 4,46 4,30 3,72
Aksa 11,30 10,91 3,57
Petkim 3,67 3,55 3,38
Türk Traktör 44,92 43,50 3,26
Vakıflar Bankası 4,64 4,50 3,11
İskenderun Demir Çelik 6,53 6,34 3,00
Garanti Bankası 9,77 9,49 2,95
Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,39 2,93
Şok Marketler 9,68 9,41 2,87
Türk Telekom 6,58 6,40 2,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

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